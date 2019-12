Ametlik: 2022. aastast on WRC sarjas hübriidautod

Mitmed tehasemeeskonnad andsid WRC sarja korraldajatele märku, et aeg oleks tuua ka WRC sarja hübriidtehnoloogia. Pärast Citroeni lahkumist peab autoralli MM-sari tegema kõik pingutused, et uusi tootjaid sarja juurde meelitada ning üheks võimalikuks abivahendiks on üleminek hübriidtehnoloogiale.

Täpsed reeglid saavad paika 2020 aasta esimeses pooles kuid hetkel on kinnitatud, et hübriidtehnoloogiale üleminek saab toimuma. Lisaks on meeskondadel võimalus kasutada tootmisel põhinevat autokere, mille abil on meeskondadel võimalus kohandada oma ralliautot erinevatest mudelitest.

Lisaks on FIA üritamas arendada ka WRC-masinate turvalisust ning üldine eesmärk on WRC sarjaga liitumist ning autode ehitamist meeskondadele lihtsaks teha. Auto jõudlus tuleb ICE mootorist, mis on toetatud 100kw hübriidmootori poolt.

Kõikidel meeskondadel on kasutada sama süsteem, mille abil saab näiteks linnades sõida vaid elektrienergia abil, kiiruskatsetel peaks elektrienergia abil autod saama aga veidi jõudu juurde. Nii loodetakse säilitada praeguse generatsiooni autode agressiivne ja jõuline sõidumaneer.