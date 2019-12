Manchester Unitedi äss naaseb hooaja lõpus klubisse

Augustis otsustas Manchesteri linna punane pool 30-aastase Smallingu Itaaliasse saata, et mees leiaks sealt uue hingamine ning mänguvormi. Tänaseks on inglane saanud Roma eest kirja üheksa liigamatši ja kaks väravat, mis pole märkamata jäänud norralasest lootsil.

«Chris on fantastilisi esitusi näidanud. Tean isiklikest kogemustest, et keskkonna vahetamine võib mõjuda kahel erineval viisil, kuid tema on sealse kultuuriga juba harjunud ja naudib elu,» sõnas Solskjaer. «Ta ei saaks meie juures olla pingipoiss, sest tema iseloom pole selline. Oleme õnnelikud, et saame näha teda üle pika aja säramas.»