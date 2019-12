Galerii: judo 50. aastapäev tõi kokku olümpiamedalistid ja uued lootused

«Mul on sel aastal tulnud mitu medalit ning usun, et olen võimeline olümpiale pääsema,» rääkis Grigori Minaškin

Mattias Kuusik, kes on vigastuse tõttu olnud mitu kuud judost eemal, kinnitas, et naaseb peatselt ning valmistub sihikindlalt olümpiaks. «Eks ma ikka tahaks juba maadelda, aga hoian teadlikult tagasi, sest eesmärk on ju ikkagi olümpia. Jaanuaris ma veel ei maadle, veebruaris tulevad välislaagrid ning olulised võistlused algavad märtsis ja aprillis,» rääkis Kuusik.

Mattias Kuusik on valmis treeningutele peatselt naasema. FOTO: Laila Kaasik

Olümpia on peamine

Kuni 90-kiloste kaalus võistlevad nii Kuusik kui tema koondisekaaslane Klen-Kristofer Kaljulaid. Oma koondisekaaslasega ta konkurentsi ei karda. «Meid on Eestis nii vähe, et iga hea tulemus judole on oluline. Peamine, et saaksime olümpiale,» ütles Kuusik.

Grigori Minaškin saavutas suvel Budapestis GP-etapil kuni 100-kiloste kaalus hõbemedali, mis oli viimaste aastate parim saavutus Eesti judos. Minaškin nentis, et tal on selja taga küll suurepärane aasta, kuid pingutada tuleb lähikuudel kõvasti. «Mul on sel aastal tulnud mitu medalit ning usun, et olen võimeline Tokyosse pääsema,» rääkis ta.

Homme sõidab Minaškin Hiina võistlema, et koguda olümpiareitingu punkte Tokyo 2020 kvalifikatsiooniks. Kohal on maailma tipud, aga Minaškin ei mõtle täpse koha peale. «Ma ei keskendu kindlalt ühele kohale, vaid annan matšides endast parima. Tuleb siis, mis tuleb,» ütles ta.

Grigori Minaškin on praegu Eesti judo peamine Tokyo 2020 olümpialootus. FOTO: Laila Kaasik

Kristjan Tõniste, kes võistleb kuni 81-kiloste klassis, ei jäänud aastaga piisavalt rahule. Küll aga teab ta oma tugevusi ning usub, et enne olümpiat on veel ees piisavalt võistlusi, mille head punktid tagaksid edasipääsu. «Nüüd tuleb kõvasti vaeva näha. Me pole veel kindlalt nimekirjas, seega teeme kõik võistlused kaasa teha ja maikuus lähebki reiting lukku,» rääkis Tõniste. Ta on väga rahul treener Stepanjaniga. «Ta on asjas sees ja tahab kõigile kõige paremat, see ongi edu taga,» ütles Tõniste.

Klen-Kristofer Kaljulaid rääkis, et võistlusperioodi lõppedes on paus olnud pikem. «Meil oli poolteist kuud vahel, aga samas on see ainuke selline aeg aastas. Nüüd jaanuaris tuleb teha uuesti tugev algus,» ütles Kaljulaid. Ta hindab enda šansse olümpia osas tugevaks, kuigi pinget jagub. See on tema sõnul pigem hea, sest pingelises olukorras on varem esitus parem olnud. Kaljulaid seab ootused kõrgeks juba uue aasta esimesele võistlusele. «23. jaanuar on tulekul võistlus, kus eelmine aasta saavutasin viienda koha. Sel aastal tahaks medalit,» rääkis ta.

Kaljulaid nentis, et Eesti judokoondis on hea kambavaimuga. «Grigori on meie tiimi hing. Isegi mu vanemad pole mulle elu jooksul nii palju manitsusi teinud kui tema. Ta on trennis lausa hädavajalik,» lausus Kaljulaid.

Elustiil, mitte sport

Eesti judoliidu president Aavo Põhjala rõhutas juubelisündmusel, et judo pole lihtsalt sport, vaid pidev areng ja eluviis. Enda suureks üllatuseks pälvis ta elutöö preemia. «See tähendab, et ma võiks nüüd vist pensionile minna,» muheles ta. Lisaks pälvisid elutöö preemia veel Eesti judo vankrivedaja Tõnu Lume ja Eesti sumoliidu peasekretär Riho Rannikmaa. Kõik kolm said endale sepistatud mõõgad ning kinnitasid nagu ühest suust, et judo on rohkem kui lihtsalt sport.

Aavo Põhjala avas Eesti judo 50. aastapäeva kõnega ja tänuavaldusega. FOTO: Laila Kaasik

«Judo on eluviis, see on püüe kasvatada oma järelolevat põlvkonda paremaks,» rääkis Lume. «Judo on kõige efektiivsem viis kasutada inimese vaimset ja füüsilist poolt. Õppides rünnakut ja kaitset, muutume tugevamaks,» ütles Rannikmaa.

Jaapani suursaadik Hajime Kitaoka kinnitas, et eestlaste ja jaapanlaste vahel püsib austus ja lugupidamine. Kitaoka ütles, et Eestis mõistetakse judo vaimset poolt ehedal kujul ning ala liigub kasvavas suunas.

Õhtu jooksul jagati auhindu kõigile tiitlivõistlustelt medaleid toonud judokatele, nende hulka kuulusid praegu Šveitsi judokoondist õpetav Aleksei Budõlin, olümpiamedalist Indrek Pertelson, Euroopa meister Martin Padar, lisaks Dimitri Budõlin, Künter Rothberg ja Grigori Minaškin.

Käesoleva aasta parimaks kadetiks noormeestest valiti Viljar Lipald ning neiudest Darja Mihhailova. Parimateks juunioriteks tunnustati vastavalt Simon Sülla ja Annika Karilaid. Aasta parimaks judokaks valiti Grigori Minaškin. Veteranidest tunnustati parimaks Artur Tkatšuk, treeneritest Glen Viks ja Vladimir Stepanjan. Parimaks kohtunikuks valiti Andre Seppa ja klubidest võidutses Audentes.