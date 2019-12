Marten Männi saavutas jetispordi maailma karikavõistlustel kolmanda koha

Laupäeval peeti kaks sõitu, kus Marten Männi oli kolmas. Pühapäeva esimeses sõidus oli Männi Jeremy Poret järel teine. Viimases sõidus kihutas Männi ka liidrikohal kuid pidi selle paraku loovutama Raphael Maurinile ja lõpetas taas teisena. Vaieldamatult oli tegu väga hea nädalavahetusega ja nelja sõidu kokkuvõttes oli Männi kolmas. Jeremy Poret oli endale kahe esikoha ja ühe teise kohaga enne viimast sõitu korraliku edu saanud ja kindlustas viimase sõiduga endale maailma karikavõidu. Raphael Maurin tõusis viimase sõidu võiduga teiseks, Männi ja tema vahe jäi kahe punkti peale. See on Männi parim koht täiskasvanute klassis.

«Tunne on kirjeldamatu, see töö, mis selle tulemuse taga on, on olnud meeletu. Lõpuks saime selle, mille järgi tulime. Kui sõitudest rääkida, siis kindlasti jääb kripeldama see, et viimases sõidus Raphaeli mööda lasin aga nendes oludes oli ta selgelt kiireim mees ning mul polnud talle midagi vastu panna,» rääkis Männi.