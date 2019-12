Inglismaa kõrgliiga: Leicester City ja Vardy imeline hooaeg jätkub

Teisel poolajal suutis aga Leicester kindlalt oma võtta - 49. minutil viis Jonny Evans Leicesteri kahe väravaga juhtima ning 75. minutil lõi Vardy oma mängu teise värava ning vormistas lõppseisuks 4:1. Vardy on nüüd kuueteistkümne vooruga löönud 16 väravat, Leicester on järjest võitnud aga kaheksa kohtumist, mis on klubi rekord kõrgliigas.