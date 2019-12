Meistrivööd tagasi võitnud Joshua: mind vaevasid eelmise tiitlimatši ajal suured tervislikud probleemid

Laupäeva hilisõhtul alistas 30-aastane Joshua raskekaalu tiitlimatšis Andy Ruiz jr'i, olles kohtunike häälte abil 12 raundilises poksimatšis parem poksija. Vaid 12 kuud tagasi kaotas ta oma tiitlid just Joshuale.

Eelmine kaotus Joshua poolt oli poksimaailma jaoks suureks üllatuseks ning inimesed ei mõistnud, kuidas briti poksija kohtumise nii kaotada sai. Nüüd pärast seda, kui tiitel taas Joshuale kuulus, kinnitas poksija, et teda vaevas terviseprobleem.

«Mind vaevasid varasemalt terviseprobleemid küllaltki pikka aega.Ma ei teadnud, mis valesti on, tundsin ennast väga väsinuna ja vaevatuna. Arvasin, et seda põhjustab lihtsalt kõva treenimine,» rääkis Joshua BBC-le.

«Enne poksimatši anti mulle ämbriga jääd, panin seda endale pea peale ja mõtlesin, et miks ma nii kurnatud olen. Kogu see tiitli omamine väsitab ja pole lihtne. Kaotasingi kohtumise Ruizile,» lausus Joshua.

Tegelikult oli briti poksijal probleeme aga tervisega, kuid täpset informatsiooni Joshua ei jaganud: «Pärast suuremat kontrolli selgus, et mul on tervisega probleemid. Selle sama probleemi tõttu käisin operatsioonil ning pärast seda on kõik paremaks läinud, tundsin end taas hästi.»