Olukord euromängu eel pole kiita: Pärnu kaotas Riia Tehnikaülikoolile

Credit24 Meistriliiga liider on nädalavahetuse järel Saaremaa VK 30 punktiga, Bigbank Tartul on teisena 29 punkti ja Jekabpilsil kolmandana 26 punkti. Kõigil kolmel on peetud 12 kohtumist. Neljas on 21 puntkiga Selver (12 mängu juures) ja viies 18 punktiga (13 mängu) Pärnu. Eesti klubidest hoiab TalTech 12 punktiga kaheksandat positsiooni.