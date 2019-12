Tallinna Kalev/TLÜ alistas Mažeika eestvedamisel lisaajal Pärnu Sadama

«Asjad ei kulgenud nii lihtsalt, nagu oleks tahtnud. Ei olnud meeskondlikku klappi, nagu paaris viimases mängus. Me ei leidnud vaba meest üles ja üritasime ise punnitada. Kaitses jäime Stojadinoviciga hätta ja ta sai kindluse kätte. Eksimusi tuli igalt poolt kõvasti. Vastaste keskmängija Blaus on tegelikult viisakas mängumees, tal on hea ründearsenal ja ka kaitses väga tubli, kuigi paberi peal meil on justkui raskekaallased vastu panna. Oleks võinud maa-ala ka proovida, aga see läheb minu kapsaaeda. Mažeika on enesekindel. Tema vedas meid ja tänu temale selle mängu täna kätte ka saime. Aga kõik olid tublid ja siit võidukalt edasi, kuni tuleb jälle BC Kalev/Cramo vastu,» rääkis Tallinna Kalev/TLÜ peatreener Martin Müürsepp Delfile antud intervjuus.