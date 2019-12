Serblane pani hullu ja Sacramento alistas Dallase

Kingsi treener, eelmise hooaja lõpus Los Angelese Lakersist kinga saanud Luke Walton tõdes, et 31-aastasel Bjelical on lisaks täpsele käele pika mehe kohta ( serblane on 208 sentimeetrit pikk) haruldaselt hea platsinägemine. «Lisaks skoorimisele jagas Bjelica osavaid sööte ja ajas sellega Dallase kaitse segadusse,» rääkis Walton.