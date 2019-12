Mait Patrail aitas koduklubi Saksamaa karikasarja poolfinaali!

Värskelt 2019. aasta Eesti parimaks käsipalluriks valitud Dener Jaanimaa ja Zaporožje HC Motor kindlustasid pääsu veerandfinaali tugevas SEHA-liigas. Teisipäeval alistati võõrsil Horvaatia klubi Našice RK Nexe 28:25 (14:15), eestlane skoori ei teinud. Motori teist kohta A-alagrupis ei ohusta enam keegi, ehkki kaks mängu on veel pidada.

Otsustava tabamuse viskas taanlane Morten Olsen kaks sekundit enne lõpuvilet, Patraili arvele jäi kaks väravat ja üks resultatiivne sööt. Kolmandat aastat järjest ootab hannoverlasi karikasarja Final Four, mis toimub aprillis. Pühapäeval saadi magus 31:28 (17:16) liigavõit Berliini Füchse üle, Patrail protokolli märkeid ei saanud.

Saksamaa 2. Bundesligas eestlasi edu ei saatnud. Karl Roosna jäi väravata, kui HSG Krefeldiga tuli 22:33 (9:11) alla vanduda eestlase eelmisele koduklubile Esseni TUSEM. Karl Toom viskas neli väravat ja andis ühe resultatiivse söödu, ent TV Emsdetten kaotas kindlalt HSV Hamburgile 17:37 (8:17).

Tšehhimaa meistriliigas kohtusid eestlaste koduklubid ning võitjana väljusid Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla, alistades Kristo Voika ja Nove Veseli TJ Sokoli 29:23 (16:10). Grištšuk jäi nullile, Voika viskas viis väravat. Tihedas liigatabelis tõusis Dukla 20 punktiga teiseks, jäädes kahe silmaga maha tiitlikaitsja Plzeni Talent M.A.T.-st, Sokolil on viiendana 19 punkti.

Andris Celminš ja Velenje RK Gorenje jätkasid võidulainel Sloveenia kõrgliigas, kui laupäeval alistati võõrsil MRK Krka 37:33 (18:16). Eesti koondise vasaksisemine tabas kõik kolm sooritatud pealeviset. Gorenje hoiab 18 punktiga kolmandat kohta, lähim jälitatav Ribnica RD Riko on veel viie silma kaugusel.

Rumeenia meistrisarjas tuli Bukaresti Steaua viimase kahe minutiga välja kolmeväravalisest kaotusseisust ning viigistas võõrsil Constanta klubiga AHC Dobrogea Sud 31:31 (13:15). Martin Johannson viskas ühe värava, Steaua on liigatabelis 23 punktiga viiendal kohal.

Soome meistriliigas mängivatele eestlastele tõi nädal palliplatsil küll kaotusi, kuid ühel neljast pallurist oli rõõmustamiseks hoopis toredam põhjus. «Olen oma elu suurima võidu üle väga õnnelik!» tunnistas esmakordselt isaks saanud Sten Toomla. «Väikse printsessi nimi on Iti ja siiani olen mähkmete vahetamisega väga edukalt hakkama saanud.»

Rootsi esliigas aitas Hendrik Varul kaasa kuue tabamusega, kui Hammarby IF sai viienda võidu järjest, olles 31:28 (15:10) üle Kärra HF-ist. Armi Pärt tabas korra ning HIF Karlskrona kaotas Tyresö Handballile 24:27 (14:15). Hammarby on 20 silmaga punkti kaugusel liider HK Aranäsist, Karlskrona paikneb 12 punktiga üheksandal astmel.

Luksemburgi naiste meistriliigas said Alina Molkova ja CHEV Diekirch kodus 31:23 (18:7) jagu Handball Eschist. Teist aastat järjest Eesti parimaks naiskäsipalluriks valitud Molkova viskas kaheksa väravat. Liigatabel on tihe – HB Dudelange 13, Diekirch ja HB Käerjeng 12 punkti, kuid kahel viimasel on mäng varuks.