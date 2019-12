Martin Laas: kahe klubi sarnasus on selles, et rattal on endiselt sadul

«Seni on kõik hästi sujunud ja varustus on väga hea. Oleks patt nuriseda, kui saab maailma parima rattaga sõita. Lisaks testimisele ja treenimisele on suur rõhk laagris läinud turundusega seonduvale (filmimised, pildistamised jne). Kui võrrelda uue klubi taset eelmisega, siis sarnane on ilmselt ainult see, et rattal on endiselt sadul ja trenni peab ikka ise tegema, et paremaks saada, kõik muu on võrreldamatu ja kordades professionaalsem,» rääkis Laas.