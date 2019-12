Eesti meistriks snuukris krooniti seitsmendat aastat järjest Andres Petrov

«Petrovi mängutase on liikunud viimase aastaga olulise sammu edasi. Sellest räägib ka asjaolu, et Petrov on teinud 2019. aasta turniiridel seitse vähemalt saja punktist seeriat. Kindlasti loob see head võimalused esindada Eestit ka rahvusvahelistel turniiridel kõrges mängus, ning miks mitte ka püüda pääset profiliigasse», ütles Märtsin.