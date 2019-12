Kas Arsenali võitudeta seeria saab täna jätku?

Arsenalil on käsil masendav seeria - Premier League`is on Londoni tippsats võiduta juba üheksa kohtumist järjest. 29. novembril Unai Emery kohale asunud rootslane Ljungberg pole suutnud Arsenali kurba kurssi muuta. Paranenud pole mängupilt, ja ka tulemused on endiselt nadid. 2:2 viik tabeli lõpuosas tilpneva Norwichiga ja 1:2 koduväljakul 60 000 pealtvaataja ees saadud kaotus Brightonilt räägivad enda eest.

Arsenali tänaõhtune vastane West Ham on sarnases olukorras. Viimasest kümnest mängust on saadud vaid kaks võitu ja peatreener Manuel Pellegrini töökoht on ohus. Kuigi 30. novembril saadi võõrsil Chelsea vastu 1:0 üllatusvõit, tuli järgmises voorus Wolverhamptonilt vastu võtta 2:0 kaotus.