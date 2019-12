Levadia täiendas ridu aastaid tagasi Eesti meistriliigas hullanud ründajaga

«Olen väga õnnelik, et saan taas Premium Liigas mängida! FCI Levadia tegi mulle huvitava pakkumise ning otsustasin selle vastu võtta. Tunnen varasemast ajast mitmeid mängijaid, olen kohtunud ka peatreener Martin Reimiga ning temast jäi suurepärane mulje. Arvan, et meil on väga hea meeskond ning me suudame uuel hooajal oma unistuse teoks teha – jõuda eurosarjas võimalikult kaugele ning võita Eesti meistritiitli! Ma ei ole mängijana kunagi meistritiitlit võitnud, ootan väga seda hetke! Loodan, et mul õnnestub uuel hooajal tõusta liiga parimaks väravakütiks,» sõnas Manucho lepingu sõlmimise järel.