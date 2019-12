Galerii: Pärnu alistas võrkpalli eurosarjas Horvaatia tippklubi

Pärnu meeskonna resultatiivseim oli Kristaps Platacs 22 punktiga (+19). Taavet Leppik lisas 18 punkti (+14) ning Andrei Gvozdev 10 punkti (+8).

Pärnu vastuvõtt oli 51 protsenti ning rünnakuprotsent 56. Kaštela samad näitajad olid 44 ja 41 protsenti.

Kordusmäng toimub Horvaatias 18. detsembril. Pärnu peatreeneri Avo Keele hinnangul sõltub kordusmängus palju sellest, millise suhtumisega vastasmeeskond platsile tuleb.

«Terve enesehinnang on spordis hädavajalik, aga kui see läheb haiglaseks, hakkab see vastu töötama. Loodame, et neil läheb haiglaseks. Pinged on nende peal. Kodus on nende emotsionaalne foon kindlasti suurem. Kas see töötab nende kasuks või kahjuks, eks seda näeb,» sõnas Keel.

Enne mängu:

Pärnu alustas eurosarja eelringist, kus alistas kahel korral Rootsi meisterklubi Linköpingu ja pääses põhiturniirile. 1/16-finaalis vastu tuleva Mladosti klubi näol on tegu Horvaatia mitmekordse meistri ja karikavõitjaga, möödunud hooajal saadi liigas hõbe ja karikavõistlustel kuld. Enne seda võideti meistritiitel kuuel hooajal järjest.

Horvaatia klubi on eurosarjades osalenud alates 2011. aastast, möödunud hooajal langeti Challenge Cupil konkurentsist 1/16-finaalis, kui kaotati kahel korral Nicosia Omoniale. Ka Pärnu VK langes konkurentsist samas faasis.

Balti liigas hoiab Pärnu hetkel viiendat kohta. Probleeme on suvepealinna meeskonnal olnud komplekteerimise ja vigastustega, hiljuti lahkus meeskonnast diagonaalründaja Robert Poole. Viimases Balti liiga mängus ei osalenud nurgaründaja Tony Tammiksaar ja tempomees Igor Gvozdjov mängis nurgaründaja kohal.

Pärnu peatreener Avo Keel ütles avakohtumise eel, et seis on jätkuvalt keeruline. «Brasiillasest nurgaründaja Ygor Duarte mängimine on taas küsimärgi all, sest vaatamata erinevatele protseduuridele ei ole tema säärelihase vigastus paranenud. Tammiksaare kohta ei oska samuti öelda, kas ta saab kaasa teha, teda vaevab küünarliigese probleem. Eurosarjas ei tahaks, et ühe nurgaründaja kohal peaks olema tempomees, loodan, et üks nurkadest saab siiski kaasa teha,» rääkis peatreener meeskonna praegusest seisust.

«Vastane harrastab kiiret mängu ja on agressiivse serviga, seal on kaks head nurka ja diagonaal. Nad on mänginud üsna sama koosseisuga sel hooajal. Huvitav on see, et üks tempomees on vasakukäeline, seda on pealtvaatajatel huvitav jälgida, sest see on üsna harv juhus, mis ka meie bloki jaoks tähendab veidi teistsugust tegutsemist,» lisas Keel Horvaatia klubi kohta.