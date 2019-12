Video: Šved hullas Peterburis. Kuidas kavatseb Kalev/Cramo Venemaa parimat korvpallurit pidurdada?

Erilises hoos oli võitjate liider Aleksei Šved, kes kogus 30 punkti kõrvale ka 13 korvisöötu. «Olen korduvalt rääkinud, et meil on Aleksei Šved, kes otsustab kõike. Ta tabab ise, aga samuti otsustab, kui on parem sööta. Ta on niisugune kullatükk, kes teeb terve mängu ära,» kiitis Himki peatreener Rimas Kurtinaitis. Vaata Švedi eilse esituse videot!