Turmann ja Lill pälvisid MK-etapil teise koha

Turmann ja Lill said kokku kolm võitu ja kaks kaotust. Mõlemad kaotused tuli vastu võtta Rootsi võistkonnalt Andersson/Granbom - neist esimene alagrupis. Erakordselt hea täpsusvisete summa viis eestlased otse poolfinaali, kus alistati Läti paar.

Nii Turmann kui ka Lill olid eelmisel kuul mänginud suure võistkonnaga EMil ning segapaarismängule ülemminek nõuab kohanemisaega. «Olen väga rahul meie omavahelise kommunikatsiooniga jääl ning sellega, et saime edukalt mängida segapaaris. See andis hea võimaluse jää harjamise lainele üle minna ning läheneda mängule teise nurga alt,» rääkis Turmann kurlinguliidu pressiteenistusele.

«Rootsi kurlingu keskmine tase on sedavõrd hea, et iga vastane paneb su proovile. Jääolud olid üsna keerulised ja see andis meile väärtusliku kogemuse,» lisas Lill.