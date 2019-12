Arsenali loots Ljungberg: loodan, et enesekindlus hakkab tõusma

Arsenalil oli seljataga üheksamänguline võiduta seeria – esimene pärast 1977. aastat – ning Ljungbergi sõnul on pallurid suure pinge all. «Olime esimesel poolajal aeglased ja poolunes, ei liikunud ega jooksnud. See oli tingitud vähesest enesekindlusest. Teisel poolajal aga mängisime nii, nagu tahan näha. Loodan, et see muudab meie seisu, mängijad olid riietusruumis õnnelikud. Seni paistis pinge mängudest välja. Peame veel palju asju ära tegema, aga oli tore võita,» lisas Ljungberg.