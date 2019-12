Vilepuhuja: Londoni ja Sotši olümpia dopinguproovid tuleb üle kontrollida

WADA karistas Venemaad nelja-aastase suurvõistluste keeluga. Rodtšenkov leiab, et Venemaa sportlastel on seoses Moskva laboratooriumi andmete manipuleerimisega nüüd raske oma süütust tõestada.

«Venelaste uskumatud mastaabid võtnud valed ja petturlus jätkusid ka 2019. aastal, mil riik oli terava tähelepanu all. Nagu ikka, ignoreeris Venemaa puhta spordi huve. Kui tähtsad andmed on kustutatud, siis kes saab kinnitada, et Venemaal on puhtaid sportlasi?