Paadipesijast tagasi tenniseprofiks!

2017. aasta algas noorele austraallasele kehvasti – ägeda kopsupõletiku ja sellest tingitud tüsistuste tõttu ei õnnestunud tal oma koha edetabelis hoida. Ja see polnud veel kõik – 2018. aasta jaanuaris hakkas teda vaevama põlvekõõlusepõletik ning O`Connell pidas tervelt kuue kuulise võistluspausi. Augustis oli ta vormi minetanud ning sai Futures`ite turniiridel aina kaotusi. Ta leppis tennisetreeneritööga, viskas noortele tennisemängijatele kollaseid palle ette ja teenis lisaraha Sydney Pittwateri sadamas paate ja jahte küürides. Salamisi lootis, et 2019. aastast saab läbimurde aasta, mil ta saab mängida vigastustevabalt.

Kuna väljaspool ATP top 100 on O`Connell kõrgemal positisoonil paiknev austraallane, siis vägevaim priis, mida mees pingutuste eest saab, on tõenäoliselt wild card Austraalia lahtiste põhitabelisse.

«Mul oli sellist aastat vaja. Olen lõpuks saanud mängida ilma, et mind vaevaks vigastused. Paar viimast hooaega on olnud ainult üks võitlus – tervise ja iseendaga,» rääkis O`Connell.

«Eelmisel aastal vaevas mind kõõlusepõletik, olin väljakult eemal kuus kuud. Kuid ilma valuta mängimine on midagi suurepärast, mängin elu parimat tennist. Kui sain juunis 25-seks, mõtlesin, et aeg on liiga kiirelt läinud ja ma pole veel midagi saavutanud. On olnud äärmiselt raske, kuid see on sport,» ütles O`Connell.