Vaade Venemaalt: nelja-aastane võistluskeeld võeti vastu suurema hüsteeriata

Kui esmaspäeva õhtustest teleprogrammidest jäi kõlama trots, et maailm on – nagu alati Venemaa vastu, aga küll me neile veel näitame, siis hommikulehtedest oli juba lugeda ka kainemat analüüsi, miks keeld siiski kehtestati ja mida venelased ise selle järel nüüd tegema peavad.