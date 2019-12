Calgary kollkipri hiilgemäng tõi Flamesile kuuenda järjestikuse võidu

Michael Frolik ja Zac Rinaldo said mõlemad kirja värava ja ühe resultatiivse söödu. Uue peatreeneri Geoff Wardi käe all oli see seitsmendaks võiduks kaheksast matšist ja kuues järjestikune.

«Kutid koguvad enesekindlust ning saavad ühe enam aru, kuidas on vaja mängida, et matše võita. Vähem on idividuaalset tegutsemist, oleme meeskond,» rääkis Ward pärast 5:2 võidumängu.

Calgary kangelane, kanadalasest puurivaht Talbot ütles, et tegemist oli meeskonna võiduga. « Ka väravavahil on kergem, kui on tunda, et kõik tiimi liikmed tegutsevad ühtse rusikana võidu nimel,» ütles ta.