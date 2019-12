Täna otsepilt: Kalev/Cramo läheb VTB Ühisliigas külla venelaste Himkile

Hooaega mitme suure ja vägeva võiduga alustanud Kalev/Cramo vorm on liikunud üles-alla, kümnest matšist on teenitud võrdselt viis kaotust ning viis võitu. Viimases voorus võeti Enissei üle magus 94:87 võit, mis annab tulevaseks vastasseisuks enesekindlust juurde. VTB tabelis paikneb Maarjamaa korvpalliklubi 13. tiimi konkurentsis kuuendal positsioonil.

Moskva Himki näol on tegemist tõelise suurjõuga, mis lisaks VTB Ühisliigale osaleb ka Euroliigas. Senisest kümnest mängust on teenitud kümme võitu, mis annab liigatabelis neile kindla esimese koha. Eelmises voorus oldi üle Peterburi Zeniidist, kes suruti nurka tulemusega 108:101. Eesti idanaabri klubi hingekirja kuulub legendaarne Alexei Šved, kes karjääri tippaegadel lõi kaasa NBAs. Tugev kogemustepagas on pallurist teinud Himki liidri ja ühe resultatiivseima mängija.