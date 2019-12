Endine tennise maailma kolmas reket naaseb vigastuspausilt Austraalia lahtisteks

Argentiinlane pole mänginud pärast suvel Inglismaal Queen’si ATP 500 turniiri, kui vigastas libisedes põlve mängus kanadalase Denis Shapovalovi vastu. Sellega oli tema hooaeg lõppenud. 22. juunil käis Del Potro Barcelonas põlveoperatsioonil. Tänaseks on argentiinlane ATP edetabelis kukkunud 123. positsioonile.

Endise maailma kolmanda reketi jaoks on see 10. Australian Open. Melbourne Parkis on tema säravamaks tulemuseks veerandfinaali jõudmine. Nii 2009. kui ja 2012. aastal pidi ta kaheksa hulgas tunnistama Roger Federeri paremust.