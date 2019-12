Eesti bikiinikaunitar tuli maailmameistriks!

6-9. detsembril toimusid IFBB kulturismi ja fitnessi mastersite maailmameistrivõistlused Hispaanias, Tarragonas. Fitnessi populaarsus kasvab iga aastaga. Korraldajate sõnul oli tegemist ühe kõigi aegade suurima võistlusega – osales 57 riiki ja üle 400 võistleja. Erakordselt rohke osavõtu tõttu jäeti ruumipuudusel ära isegi rahvaste paraad!

Eestit esindas kuus sportlast

Jana Teder – kuld, bikini fitness 40-44 a

«Ma ei ole viriseja ja vahel võib jääda mulje, et see ala on lihtne. Tegelikult on selle kõige taga meeletu töö ja detailideni täpne ettevalmistus.»

Lilian Rannu – pronks, welness fitness

Anu Ruutu – 8.koht welness fitness

Esta Pilt ja Anneli Volkov (bodyfitness) ning Laura Johanna Derkun (bikini fitness) näitasid hooaja parimat vormi, kuid ei pääsenud kahjuks läbi eelvooru tihedast sõelast.

Võistluste tase oli äärmiselt kõrge ning sportlaste rivid väga pikad. Nii juhtuski, et mitmetes kategooriates ei pääsenud eelmise aasta finalistid ja medalivõitjad isegi poolfinaalidesse. Ka eelmise aasta maailmameister Esta Pilt pidi sel korral finaali saalist vaatama.

Riikide arvestuses domineeris Venemaa, kuid hoolimata sellest suutsid väikese Eesti vaprad naised end finaalides medalitele võidelda. Welness fitnessis võitis Lilian Rannu pronksi ja purustas sellega Venemaa lootuse kolmikvõidule.

Jana Tederil õnnestus võita aga kevadel Euroopa meistriks tulnud Elena Puninat ning tulla maailmameistriks. Vägev progress - eelmise aasta hõbemedal sai vahetatud kulla vastu!

Jana Teder võitis bikiinifitnessi mastersite maailmameistrivõistlustel Hispaanias kulla. Eestlanna on maailmameister! FOTO: Igor Kopcek

Postimees toob teieni värske maailmameistri Jana Tederi vahetud muljed:

«Võistlus oli äärmiselt raske! Olles näinud võistluste kulgu, ei olnud ma üldse kindel, et pääsen eelvoorustki läbi. Kuid kui lava taga teatati, et sain poolfinaali ja saan veel ühe võimaluse oma vormi kohtunikele esitleda, siis läks pinge veidi väiksemaks. Ma teadsin, et olen elu parimas vormis, kuid kunagi pole kindel, kas sellest piisab. Eelmisel aastal jäi ju võit vaid ühe punkti kaugusele...»

Sportlasele oli toeks tema treener Sergei Popov, kes tol hetkel stoilise rahuga teatas: «Pole midagi – teeme tööd ja järgmisel aastal oled nii hea, et poliitilisteks mängudeks ei jää enam mingit ruumi ning keegi ei saa öelda, et sa pole parim.»

«Jah, ma ise ei suuda nii suurelt mõelda,» tunnistab kuldmedaliomanik Teder ise. «Õnneks mu treener kordas mulle terve aasta, iga tagasilöögi korral, et kannatad ära ja tuled maailmameistriks! Muidugi lisab see palju vaimset pinget, kui keegi usub sinusse nii palju aga samas see vastutus annab ka uskumatu töövõime.»

Bikiinifitness on ala, kus glamuurset hetke laval saadavad aastatepikkused tunnid jõusaalis rassimist, ülitäpselt valitud toidukorrad ja tohutud loobumised elustiilis. Tõeliselt karm ala kõige vapramatele naistele, kuid eestlannadel näib kangust ja visadust jaguvat.

Finaali jõudi koos Jana Tederiga veel kolm venelannat. «Suutsin end sisemiselt rahustada, et vähemalt kuulun maailma kuue parima hulka ja see on juba väga-väga suur saavutus. Kui aga kuulutati välja hõbemedalist ja see ei olnud mina, siis reaalselt karjatasin üle terve saali,» jagab Jana oma emotsioone. «Neid tundeid on väga raske sõnadesse panna – tunda kuldmedalit oma käes, kuulda Eesti hümni, näha pisaraid oma treeneri silmis. Oeh… Ega tegelikult pole veel päris teadvuseni jõudnud, et ma olengi maailmameister. Aga mul on hea meel, et õnnestusin ja ei valmistanud pettumust neile, kes uskusid minusse. Ma ei ole viriseja ja seetõttu jääb vahel võib-olla mulje, et see mida teen on lihtne. Tegelikult on selle kõige taga meeletu ajaplaneerimine ja detailideni täpne ettevalmistus.»

Iga edukas eeslane maailmas muudab meie riigi nähtavamaks ning kinnitab maailmale - siin maailmanurgas elab rahvas, kes ei anna alla. Mis on aga sellise võidu hind? Milline pingutus viis eestlanna bikiinifitnessi maailma tippu?

«Minu päevadesse pidi ära mahtuma 8h produktiivset ajutööd, 1-1,5h jõusaalitreening, 3h aeroobset treeningut, 1h massaaž või nahahooldus, poseerimine, toitude kaalumine-ettevalmistamine jne-jne. See oli esimene hooaeg, kus ma teadlikult vältisin oma unetundide arvestamist – sest teadsin ka ilma selleta, et see ei ole piisav, aga tahtsin, et kõik saaks tehtud ja mitte midagi ei jääks kripeldama.»

Värske võitja ei hoida kokku tänusõnu treeneri, lähedaste ja toetajate arvelt - üksi ei suuda nii suurt koormat vedada mitte keegi. Kui bikiinifitness paistab eemalt hullumeelne töö, siis tegijate endi poolt vaadatuna on asi veel palju tõsisem.