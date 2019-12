Ai-ai. Kaia Kanepi peab Austraalia lahtiseid ikkagi kvalifikatsioonist alustama?

Pärast ITFi turniirivõitu Tšehhimaal tõusis Eesti naiste tennise teine reket Kaia Kanepi maailma edetabelis 101. kohale ning näis, et eestlanna on sellega koha Australian Openi põhitabelisse kindlustanud, ometi pole see endiselt sajaprotsendiliselt tagatud.