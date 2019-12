Viska pilk peale: Magnus Kirdi hõbemedal jõudis spordimuuseumisse

Eesti Spordi ja Olümpiamuuseumi projektijuhi Priit Tõnissoni sõnul on rõõmustav, et Magnus Kirdi võidetud hõbemedal jõudis nii kiiresti pärast MMi laiema avalikkuse ette vaatamiseks. «Tegemist on kergejõustiku selle aasta tähtsaima võistluse medaliga ja Magnus on sportlane, kelle käekäik paljudele eestlastele korda läheb,» lisas Tõnisson.