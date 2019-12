Suurest kolmikust saab nelik? Mercedese juht: see meeskond on suure sammu edasi teinud

Wolffi hinnangul on McLaren teinud suuri edusamme ja võib järgmisel aastal sekkuda kõrgesse mängu. «Praegu on vormel 1 sarjas kolm meeskonda, kes suudavad saavutada esikohti ja heidelda meistritiitli nimel, aga McLaren on jõudsalt arenenud ja tipule lähemale tulnud. McLarenis kõik toimib,» rääkis Wolff portaali GPFans.net vahendusel.