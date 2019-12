Peatreener Tali: vastane oli hea, pidime rünnakul palju vaeva nägema

«Teine ja kolmas geim olid väga rasked. Närvilisust oli liiga palju ja meil oli tõsiseid raskusi punktide saamisega. Vastased mängisid kaitses ka läbi kohtumise väga hästi,» kiitis Saaremaa loots Iisraeli klubi. «Lasime väga palju nurkadest ära lüüa. Vasastel oli kaks head mees, kes võtsid palju mängu enda kanda. Meie jäime kohati blokis lohakaks ja sealt need punktid neile läksid.»

«Sellest ei ole vaja võitu saada. Ka esimene geim oleks võinud olla teistmoodi. Me ei andnud pärast avageimi järgi. Vastane oli hea ja pidime rünnakul palju vaeva nägema. Meie rünnaku mitmekülgsus kadus kohati ära ja selle võrra oli oponendil lihtsam blokki mõlemale poole ette saada. Keeruline mäng, aga hea, et see nii läks,» tõdes 49-aastane Võrust pärit treener.