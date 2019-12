Citroëni jälgedes: Škoda tehasemeeskond lahkub rallikarussellist

Viimased aastad on Škoda jaoks olnud edukad, sest neljal järjestikusel aastal on võidetud sõitjatiitel. Teed alustas Esapekka Lappi 2016. aastal, kellele järgnesid Pontus Tidemand, Jan Kopecky ja Kalle Rovanperä. Just Rovanperä võitis esimest ja viimast korda WRC2 Pro arvestuse, tuleval hooajal enam seda klassi kavas ei ole.