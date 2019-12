Räime ja Vahtra rattaklubi esitles uut World Touri meeskonda

«Uus hooaeg tuleb kindlasti põnev, sest tiimis on palju uut verd nii sõitjate kui teenindava personali näol. Lisandud on mõned maailma tippratturid nagu Dan Martin ja Andre Greipel, kes on väga kogenud ja oma karjääri jooksul palju saavutanud ning nendelt on kindlasti palju õppida. Muutunud on ka varustus, mis annab lootust senisest paremaks hooajaks. Laagris tehtud arstlikud uuringud andsid kinnitust, et tervis ja süda on korras ning võib julgelt uuele hooajale vastu minna.