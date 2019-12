Eesti Paralümpiakomitee tunnustas 2019. aasta parimaid sportlaseid

«Hea on sellist tunnustust saada, järelikult oleme midagi hästi teinud ja silma jäänud,» sõnas Kaul. Topkin lisas, et tunnustamine annab alati motivatsiooni juurde. Kardo Ploomipuu rekord on üheksa aastat järjest aasta parima parasportlase tiitel ning tema eesmärk on vähemalt kümme korda järjest selline tunnustus pälvida.