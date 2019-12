Hooaega tagasihoidlikult alustanud Pärnu võrkpalliklubi tõestas eurosarjas, et neid on veel vara maha kanda

Tänavu vigastustetondiga maadelnud pärnakad pole koduses meistrisarjas seni edukad olnud. Kuue võidu ja seitsme kaotusega paiknetakse Eesti-Läti liigas alles viiendal kohal. Ometi suutis suvepealinna meeskond Horvaatia hõbeda vastu tõestada, et ka koduse meistriliiga keskmik on Euroopas ohtlik vastane. Punkt-punktis alanud avageimis tegid Avo Keele hoolealused eduseisu sisse geimi keskel. Hoos oli viimastes kohtumistes tagasihoidlikult esinenud lätlane Kristaps Platacs, kes avageimis seitse silma kogus. «Kristaps ongi natuke ebastabiilne. Kui ta koguaeg nii hästi mängiks, palliks ta ilmselt kuskil mujal. Ta peab tegema tööd, et leida vajalik stabiilsus,» iseloomustas Pärnu peatreener pärast mängu lätlase esitust. Kolmepunktilisest kaotusseisust eduseisu pääsenud Pärnu tegi geimi lõpetuseks 8:4 spurdi ja võitis mõneti üllatusliku 25:18 esimese geimi.