Sambamaa pallivõlur: Messi pole läbi aegade parim

Argentina väravakütt, kes on senise karjääri jooksul löönud hullumeelsed 714 väravat, teenis Euroopa parima jalgpalluri trofee selle kuu alguses. 32-aastase Messi jaoks oli see kuues kord, kui ta taolise tunnstuse osaliseks saab ning ühtlasi rekordiga, sest kunagi varem ei ole keegi sellisel arvul tiitlit võitnud.

«Olen õnnelik, et Messi võitis. Olime head sõbrad juba Barcelona päevil,» sõnas 39-aastane Ronaldinho, kes esindas Kataloonia hiidu aastatel 2003-2008. «Mulle ei meeldi teisi võrrelda, kuigi oleks päris raske väita, et just tema on läbi aegade parim. Enda ajastu mõistes on ta kindlasti esinumber.»