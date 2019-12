Kristjan Port: Team Estonia on kasulik kogu Eestile, mitte vaid spordirahvale

Kristjan, olete EOK täitevkomitee liige alates kevadest, mil Mati Alaver välja arvati ja teid asemele nimetati. Missugune on teie roll ja vastutusala?

Ma ei ütleks, et läksin Mati Alaveri asemele. Pigem käis see nii, et rääkisime president Urmas Sõõrumaaga, missugused on minu nägemuses Eesti spordi probleemid ja kuidas saaksime neid lahendada. Kui Sõõrumaa kutsus täitevkomitee töös osalemas, olin loomulikult nõus, sest olen ju pikalt valdkonnas töötanud ja oleks mõnevõrra imelikki ettepanekust loobuda. Pigem soovisin ka ise teada saada, mida minult oodatakse ja millega saan abiks olla.

Olete Team Estonia töörühma liige. Mida te ise pikalt spordivaldkonnas tegutsejana mõtlesite, kui kuulsite, et EOK-l on tekkinud plaan medalite tagamiseks uutmoodi lähenemine?

Esimene mõte oli, et hakkame välismaad järele tegema. Team Estonia tüüpi kooslused on loodud paljudes riikides, ja mitmed neist on ka väga edukad. Igal juhul ei ole mõtet midagi niisama teha - et tiim tööle hakkaks, on vaja sisemist vajadust muudatuste järele. Töörühmas kuulen sageli, et jutuks tulevad konkreetsete alaliitude mured. Aga Team Estonia on palju laiem ja suurem projekt, kus olulisel kohal on ratsionaalne komponent – neile, kes on tipus või tippu jõudmas on vaja luua tõhus ja igakülgne teenuste keskkond, mis ei sõltu ühest alaliidust.

Eesti riik on maailma kontekstis suurema linnaosa mõõtu, me ei saa ega tohi ressursse ebaefektiivselt üle riigi külvata. Hea tööplaan koondab ka raha ühte kohta.

Team Estonia vajab hinnanguliselt 20 miljonit eurot aastas. Spordirahvas arvab, et eks see summa peab tulema suuresti riigieelarvest, erainvestorite osakaal jääb väiksemaks. Olete sellega nõus?

Aga kes on riik? Meie ise ju! Team Estonia tegevus on kasulik kogu riigile, mitte vaid kitsalt sportlasele või spordisõbrale. Kui riik on pildil, tulevad edulood, mille tuules saavad purjetada ka ettevõtjad. Kui vaadata eri riikide tippsportlaste riietel olevaid logosid, leidub seal ka kohaliku kingsepa oma. Väikesed summad annavad kokku suure summa, mina ei ole nii pessimistlik, et Team Estonia peab vaid Eesti riigi rahakoti kanda olema.

Team Estonia muudab mängutingimused karmimaks – raha ja kõrgetasemeliste teenuste eest küsitakse vastu ka medaleid ja esikuuikukohti. Kas meie sportlased on selleks valmis?

Usun küll, et nad saavad igati aru, et uued võimalused toovad kaasa ka uued nõudmised. Iga muudatus raputab mugavustsoonist välja, eks riski võtavad mõlemad osapooled. Ent kõik saavad aru, et Team Estonia on tõhus viis edasi sammuda.