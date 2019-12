Piljardisportlane Denis Grabe alustab võitlust MM-tiitli nimel

«2016. aasta MM-ilt on Grabel ette näidata 5. koht. Lisaks viimaste rahvusvaheliste suurvõistluste poodiumikohad. See võib olla hea kombinatsioon ja eeldus korralikule etteastele kuid ennustamisega me kindlasti ei tegele. Alal millega tegeletakse maailma igas riigis ning mille MM-ile pääseb vaid 96 parimat, otseselt favoriite ei ole ja eelmise aasta finalist võib kahe kaotusega lõpetada turniiri vabalt ka 65. kohaga. Tasu on ülimalt kõrge ja ühtlane ning mängida oskavad seal kõik. Ja väga hästi mängida,» ütles alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.