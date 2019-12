35-aastane Kubica: võin tulevikus uuesti F1-sarja naasta

Hooaja lõpus teatas Kubica, et ta on otsustanud meeskonnast lahkuda. Tõenäoliselt sõidab ta uuel hooajal kereautode sarjas DTM. 35-aastane poolakas on testinud juba ka antud võistlussarja BMW M4 mudelit. Tulevikus võib aga Kubica ka F1-sarja naasta.

«Kunagi ei tea, mida elu toob. Tulevikus on väike võimalus, et sõidan taas ka vormel 1 sarjas. Kui jään F1-sarjaga seotuks võib kõike juhtuda. Siiski olen realistlik ning mõistan, et tõenäolisem on variant, et vormel 1 sarjas ma enam kunagi kaasa ei tee,» rääkis Kubica Autospordile.