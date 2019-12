Ferrari pealik: Vettelil on viis etappi aega ennast tõestada

Lõppenud hooaeg ei olnud Vetteli jaoks kuigi tugev, sest sakslasel nappis stabiilsust ning seetõttu ei suutnud ta ka MM-tiitli nimel Hamiltoniga võidelda. Ka 2018. hooaja lõpus ei lasknud Vetteli eksimused tiitlit võita. Järgmisel hooajal on Vettelil aega viis etappi, et ennast uuesti tõestada.

«Peame nägema, kuidas Vettel uue hooaja alguses sõita suudab. Tahame näha, kuidas ta tingimustega kohaneb ja kas tal on piisavalt motivatsiooni. Küsimus pole ainult tema eksimustes, loeb ka see, kuidas ta ise oma tulevikku ette kujutab ning kuidas meie meeskonnale see sobib,» rääkis meeskonna pealik Mattia Binotto.

«Ferraril on see eelis, et me oleme sõitjate seas vägagi populaarne meeskond, meil on võimalik valida, keda me sõitmas näha tahame. Hiljemalt Hispaania etapiks mais peaks olema selge, kellega 2021. aastal jätkata saame,» kinnitas Binotto.