Leedu poksija asub võitlema MM-tiitli eest

Leedulase homne vastane on poskimaailma üks suuremaid tähti. 32-aastane ameeriklane liikus uude kaaluklassi (welterweight) pärast kõikide tiitlite vallutamist kergkaalus. 173 cm pikkune ameeriklane on pidanud 35 matši, võites need kõik. 26 korda on tal õnnestunud vastane nokauteerida.