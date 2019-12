Inglismaa kõrgliiga: Salah vedas liigaliider Liverpooli võidule, Teemu Pukki röövis Leicesterilt punkte

Teisel poolaja alguses suutis Sadio Mane samuti palli väravasse lüüa, kuid VARi abiga tuvastati, et rünnaku tekkimisel oli olnud suluseis ja nii Mane värav tühistati. Kohtumise 90. minutil lõi aga Salah kohtumises oma teise värava ja kindlustas Liverpoolile 2:0 võidu.

Teiste tänaste kohtumiste seisud: Burnley - Newcastle 1:0 (58. C. Wood), Sheffield United - Aston Villa 2:0 (50., 73. J. Fleck), Southampton - West Ham 0:1 (37. S. Haller).

Liverpool juhib kõrgliigat turvalise eduga, nad on 17. mänguga kogunud 49 punkti. Lähim jälitaja Leicester on hetkel Liverpoolist 10 punkti kaugusel, Watford jätkab liigas viimasel kohal üheksa punktiga, Norwich on eelviimane 12. punktiga.