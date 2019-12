Bottas MM-tiitli võitmisest: mul on kiirus olemas, ma ei pea imet tegema

Hooaja alguses Austraalias etapivõidu teeninud Bottas kinnitas, et kogemuste abil on ta saanud palju paremaks sõitjaks ja refereeris ennast kui «Botas 2.0» versiooni. Hooaja lõpetas soomlane aga kokkuvõttes ikkagi Hamiltoni järel teisena.

«Tundub, et Hamiltoni alistamiseks ei olnud ma piisavalt palju arenenud. Pean kõiges suutma paremaks saada, et temaga reaalselt tiitli nimel võidu sõidan. Ütleme siis, et mul on vaja muutuda versioon 2.77-ks,» naljatles Bottas, vihjates hooaja alguses öeldule ning lisades sinna juurde oma stardinumbri 77.