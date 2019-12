Vapralt võidelnud TalTech ja Rapla pidid Läti suurklubide paremust tunnistama

"Meile oli see kolmas mäng nelja päeva jooksul. Reisisime Ungarist Tallinnasse, Rakvere võitis meid oma hea esitusega ja meil oli vähe energiat. Täna oli samuti raske mäng, vastane tegutses hästi. Näitasime aga iseloomu ja võitlesime lõpuni, hoidsime distsipliini nii rünnakul kui kaitses. Olen oma meeskonna üle uhke, et täna võitsime. Liigutasime palli teisel poolajal paremini ja saime paremaid viskekohti. Mina kui treener pole kunagi rahul ja meil on veel palju tööd teha. Eilne mäng näitas, et me polnud piisavalt füüsilised. Peame end igal päeval tõestama. Ventspilsis on alati surve peal. Kui võidad, siis ei öelda midagi, aga kui kaotad, siis küll. Kõik on aga klubis professionaalne ja klubijuhtide toetus on olemas," rääkis BK Ventspilsi peatreener Arturs Visockis-Rubenis Telia TV-le antud intervjuus, kes mullu juhendas BK Ogret ning käimasoleval hooajal on ta Ventspilsiga tunnistanud FIBA Europe Cup sarjas seitsme mänguga vaid võite.