Visa hingega Latvala: ma ei lõpeta karjääri, sõidan isiklike rahadega edasi

Olgugi, et senine koostöö Toyotaga ei jätku, ei tähenda see Jari-Matti jaoks profitee lõppu. Temast saab iseseisev võistleja. «Ma ei ole oma karjääri lõpetamas. Rendin Tommilt auto, et sõita Soomes, Rootsis ja võibolla ka Walesis. Rohkem ma investeerida ei saa, sest juba ühel rallil osalemine on suur risk ning väljaminek.»

Avalikus inforuumis leviva jutu kohaselt maksab ühe modernse ralliauto rentimine ligi 200 000 eurot. «Kõik tuleb Tommi Mäkinen Racing meeskonnalt. Sain neilt hea pakkumise ja langetasin otsuse,» selgitas soomlane edaspidise elu tagamaasid. «Mõned peavad mind hulluks, et isiklike rahadega sõidan. Samas ei ole mul teist valikut, sest pärast vaheaastat on tippu naasta veelgi keerulisem. Keegi ei mäleta neid, kes ei sõida.»

Ebaõnnesõduri maine teeninud Latvala paistis silma ka eraeluliste probleemidega. Sügisel kajas läbi meedia kumin, et soomlase tüdruksõber Maisa Torppa naudib armuvõlusid teise inimesega. Mõni aeg hiljem teatasid mõlemad osapooled, et kihlumine on katkestatud ning leivad võetakse ühest kapist ära. «Ajalehtedes oli väga palju valeinformatsiooni. Ma juba muretsen, et ei saa kuskil käia ilma, et keegi minust pilti teeks ja ajakirjade esikaanele topiks.»