Kurikuulus ärimees tahab Ibrahimovici meelitada Itaalia kolmandasse liigasse

«Ibrahimovic AC Milani? Ma pigem loodan selle peale, et ta tuleb Monzasse,» sõnas 83-aastane meediamagnaat sünnimaa kohalikele ajakirjanikele.

Mehed poleks teineteise suhtes sugugi võõrad, sest 2010. aastal, mil Berlusconi oli veel AC Milani omanik, oli just tema see, kelle algatusel toodi ründemasin moepealinna gigandi ridadesse. 2017. aastal otsustas tuntud ärimees legendaarse jalgpalliklubi osakud Hiina partneritele maha müüa, millega lõppes 30 aastat kestnud võimuperiood.

2018. aastal ostis itaallane kolme miljoni euro eest Monza, mis elas kolma aastat varem üle tõsise finantskriisi. Meeskonna kodustaadion Stadio Brianteo mahutab ligi 18 000 fänni, kuid hiljutiste turvameetmete tõttu on see arv langetatud 7500 peale.

Kui Ibrahimovic peaks tõesti liituma Itaalia kolmandasse liigasse kuuluva tiimiga, oleks see jalgpalli ajaloo mõistes üks šokeerivamaid üleminekuid. Kohe pärast Berlusconi ootamatut avaldust võeti ühendust Monza peatreeneri Stefano Pioliga. «Üleminekuaken sulgub alles jaanuaris, seega meil on aega igasuguste muudatuste tegemiseks,» sõnas Pioli. «Praegu olen seniste mängijatega rahul, kuid me ei välista midagi. Erinevat sorti arutlused toimuvad juhtkonna siseselt igapäevaselt, eks näis.»