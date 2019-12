Pärnu sai Valga-Valka üle raske võidu, Tartule ja Kalev/TLÜ-le kaotused

"Ei saa öelda tõesti, et rahul olen, aga lõpp hea, kõik hea. Eks kui maha rahuneme, siis saab olukorrad üle vaadata. Lauavõitlus ja kaitse on meil tõsine probleem ning üleüldine pehmus. Positsioonide 1-5 puhul ükskõik, kas võitlused on rünnakul või kaitses, need on väga kehvad. Teatud mehed olid haigusega hädas ja ütleme, et see on vabandus. Aga nii kui kümne punktiga ette saame, siis tekib nagu vabanemine ja laseme jala sirgeks," rääkis Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula Delfile antud intervjuus.