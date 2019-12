Saksamaa tipptennisist on kaasatud kihlveoskandaali

Tennisega seotud kihlveopettuste uurimine on kestnud aastaid. Peamiselt Saksmaal, Belgias, Hispaanias, Prantsusmaal ning USAs. Ameerika Ühendriikides uurib asja isegi FBI.

Teadaolevalt on uurimise all koguni 135 tennisisti. Saksamaa uurijad nimetasid kedagi Max H-d ning teatasid, et sakslane on kuulunud ATP edetabeli 30 parema hulka.

Petusüsteem näeb ette, et koostöös tenniseproffidega panustatakse matšile sadu väiksemaid summasid. Tennis on petturitele atraktiivne, sest saab panustada ja kokku leppida mitmetes väikestes mängudetailides - punktivõit, punktisuhe geimis jne. Aga on ka lihtsam manipuleerida, sest tegemist on ikkagi individuaalse spordialaga, ja näiteks geimi kahe topeltveaga alustada pole väiksematel turniiridel vähem raha teenivatele sportlastele probleem.

Saksamaa tipptennisist Andrea Petkovic arvas, et enamasti on manipuleeritavad vaesemate riikide sportlased, kel ei piisa tennisekarussellil tiirlemiseks raha.

Sportmängude ennustamises liiguvad meeletud summad - 2018. aastal oli turu suuruseks hinnanguliselt 1,6 triljonit dollarit. Kuritegelikud organisatsioonid tahavad sellest oma osa.