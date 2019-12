Eestis toimub põnev ja innovaatiline heategevusjooks

Wings of Life World Run’i jooksuürituse muudab unikaalseks see, et sõsarüritused leiavad aset üle kogu maailma samal ajal – Eesti aja järgi 2020. aasta 3. mail kell 14:00.

Tallinna ürituse puhul on tegemist «app run’iga», mis maakeeli tähendab, et jooksust täieõiguslikult osa võtmiseks peab olema jooksjal kaasas mobiiltelefon, kus on olemas Wings of Life World Run rakendus ja kõrvaklapid.