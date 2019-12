Kuressaare uueks peatreeneriks sai Nõmme Kalju pronksmedalini aidanud ukrainlane

FC Kuressaare president Priit Penu ütles pressiteate vahendusel, et klubi ja meeskonna tuumikuga arutati peatreeneri teemat pikalt ja valikus oli päris mitu meest. «Lõpuks otsustasime Roman Kozuhhovski kasuks,» lausus ta.

«Jälgisime tema tegemisi juba Kaljus ja see kõik tundus meie jaoks sümpaatne. Konsulteerisime ka erinevate Kalju mängijatega, kelle sõnum oli positiivne ja Romani kandidatuur on vastuvõetav ka klubi juhtmängijatele,» jätkas Penu.

Kuressaare presidendi sõnul on uue peatreeneri eesmärk jääda meeskonnaga Premium liigasse püsima ja kuna koosseisus on palju noori, siis on ülesanne ka nende arendamine. «Muidugi tuleb kogu meeskonnale anda lisakäik ja ka vanemad mängijad korralikult noortega kokku sulandada,» märkis Penu.

Kozuhhovski ütles, et FC Kuressaare pakub talle tõsise väljakutse, sest esiteks on tegu eestikeelse meeskonnaga. «Eesmärgid püstitame siiski koos meestega ja anname ühiselt maksimumi, et julgelt uuele hooajale vastu minna,» lausus uus peatreener. «Läheme samm-sammult edasi ja midagi konkreetset ei taha kohe välja käia. Võtame mäng haaval ning minu ja meeskonna ülesanne on saada maksimaalselt konkurentsivõimeliseks ja professionaalseks.»