Kristjan Ilves loobus Ramsau MK-etapist ja alustab hooaega Val di Fiemmes

Tänaseks on siiski selge, et sellest plaanist ta loobub. «Targem on kaela siiski veel hoida ja mitte kiirustada. Samuti arvan, et saan rohkem kasu Lillehammeris harjutamisest kui kahest võistlusest. Ma ei tunne end mäel veel piisavalt kindlalt ja stabiilselt, et minna maailma paremikuga võidu peale panema,» selgitas Ilves ja lisas, et kirjeldatud tegurid etendasid otsuses võrdset kaalu.