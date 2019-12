Wilder, hoia alt! Joshua pakkus ennast Fury sparringupartneriks

Joshua on juba pikalt üritanud Wilderiga kohtuda, kuid seni pole läbirääkimised tulemusi toonud. Hiljaaegu WBA, IBF-i ja WBO meistrivööd tagasi võitnud britt näeb uue võimalusena Tyson Furyt, kelle abistamine võib talle kauaoodatud vastasseisu siiski tuua.

«Arvan, et Tyson võib Wilderi seekord isegi alistada,» viitas 30-aastane Joshua eelmisele kohtumisele, kus raudrusikad pidid leppima viigiga. «Kuna kõikide eelduste kohaselt on Fury minuga kiiremini nõus võitlema, siis loodan tema võidule. Kujutage vaid ette seda atmosfääri, mis Suurbritannia pinnasel valitseks.»

Sky Sportsile antud intervjuus tuli juttu ka potentsiaalsest kolmandast võistlusest Andy Ruiz juunioriga. «Olen nõus seda uuesti tegema miljard protsenti. Ütlesin juba alguses, et olen valmis temaga Tijuanas võitlema, kus Andy onu on kohtunik. Me kohtume temaga areenil peagi.»